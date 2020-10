Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Brand des Linienbusses ging vom Motor aus; keine Verletzten

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch die um 15:09 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4739469 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Brand des Busses.)

Fuldabrück: Wie die bei dem Brand des Busses im Bereich der Kreuzung Marie-Curie-Straße / Flughafenstraße eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, handelt es sich um einen Linienbus. Nach den ersten Erkenntnissen war das Feuer gegen 14:50 Uhr während der Fahrt im Bereich des Motorraums ausgebrochen, was auf einen technischen Defekt hindeutet. Der Fahrer hatte den Bus daraufhin angehalten und die zehn Fahrgäste das Fahrzeug anschließend verlassen. Sie und der Fahrer blieben nach jetzigem Sachstand unverletzt. Der Bus war im weiteren Verlauf in Vollbrand geraten. Das Fahrzeugwrack muss nun abgeschleppt werden. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung ist offenbar auch der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb die eingesetzte Streife auch die zuständige Straßenmeisterei verständigt hat.

