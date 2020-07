Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200722.2 Kiel: Fahrzeughalter schließt PKW-Aufbrecher im Auto ein

Kiel (ots)

Festnahme leichtgemacht: Ein Fahrzeughalter hat am frühen Mittwochmorgen bemerkt, dass sein Auto in Gaarden aufgebrochen wird. Kurzerhand schloss er den Täter in seinem Wagen ein, so dass die hinzugerufene Polizei den Mann problemlos festnehmen konnte.

Der 54 Jahre alte Halter des Dacia hörte gegen 05:30 Uhr ein Klirren aus einem Hinterhof in der Stoschstraße. Beim Blick aus dem Fenster seiner Wohnung bemerkte er, dass jemand in seinen Wagen eingestiegen war und diesen durchwühlte. Er eilte von seiner Wohnung in den Hinterhof, verriegelte die Türen des Wagens, so dass der unrechtmäßige Insasse nicht hinauskam und ließ sich von den ausgesprochenen Drohungen des Mannes nicht beeindrucken. Die Ehefrau des Mannes informierte währenddessen umgehend über 110 die Polizei.

Die Beamten des 4. Reviers und des Bezirksreviers forderten den Täter bei ihrem Eintreffen kurz darauf auf, den Wagen zu verlassen und nahmen ihn fest. Bei dem 30-Jährigen fanden sie zudem Stehlgut, das aus einem PKW-Aufbruch von Ende Juni stammen dürfte.

Er wurde durch die Kriminalpolizei erkennungsdienstlich behandelt und kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß. Derzeit prüfen die Beamten des 4. Reviers ob der Mann für weitere PKW-Aufbrüche in Frage kommt.

