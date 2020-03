Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Markdorf: Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Konstanz/ Markdorf (Bodenseekreis) (ots)

Am vergangenen Samstagmittag gegen 13:30 Uhr leitete der Lokführer des IRE 3046 auf seiner Fahrt Richtung Überlingen kurz vor dem Bahnhof Markdorf eine Schnellbremsung ein. Kurz zuvor hatte der Lokführer eine männliche Person erkannt, die dicht an den Fahrgleisen entlang lief. Der Mann, der durch Abgabe eines zusätzlichen Warnpfiffs erschrak und dadurch zur Seite wegstolperte, wurde von dem bremsenden Zug noch leicht berührt, blieb augenscheinlich aber unverletzt. Zur sicheren Abklärung ist der 78-Jährige anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

Durch die Schnellbremsung wurde nach bisherigen Erkenntnissen keiner der ca. 200 Reisenden im Zug verletzt. Auch am Zug gab es keinerlei Schäden.

Warum der Mann so dicht an den Gleisen gelaufen sein soll, ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei.

Die Bahnstrecke war von 13:34 bis 14:50 Uhr gesperrt, weshalb es zu bahnbetrieblichen Auswirkungen kam: mehrere Züge auf der Strecke fielen aus.

