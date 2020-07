Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl - Tatverdächtige gestellt! ++ Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein ++ Brandursache steht fest: Technischer Defekt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Fahrrad gestohlen - Diebin prügelt sich mit "Auftraggeber"

Am 20.07.20, gegen 23.40 Uhr, kam es in der Straße Am Stintmarkt zu einer Prügelei zwischen einem 19-Jährigen und einer 35 Jahre alten Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Heranwachsende die 35-Jährige beauftragt haben ein Fahrrad für ihn zu stehlen. Als er dies dann doch nicht haben und entsprechend auch nicht bezahlen wollte, kam es zum Streit, in deren Verlauf der 19-Jährige geschlagen und getreten, die 35-Jährige "nur" geschlagen haben soll., Im Bereich der Wohnanschrift des 19-Jährigen wurde von den eingesetzten Polizeibeamten das besagte Fahrrad, ein rotes Damenfahrrad der Marke Torpedo, aufgefunden, sowie ein weiteres Fahrrad, welches bereits im Jahr 2018 als gestohlen gemeldet worden war. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Gegen den 19-Jährigen und die 35-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet. Der rechtmäßige Eigentümer des Damenfahrrades Torpedo wird gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Scheiben eingeworfen

Unbekannte Täter haben zwischen dem 17. und 19.07.20 zwei Fensterscheiben einer Praxis in der Straße Beim Benedikt eingeworfen. Die betroffenen Fensterscheiben zersprangen, jedoch gelangten die Täter nicht in das Gebäude. Es entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Tasche aus Pkw gestohlen

Zwischen dem 17.07.20, 15.00 Uhr, und dem 18.07.20, 12.30 Uhr, öffneten unbekannte Täter einen Honda, der in der Straße Auf der Hude am Fahrbahnrand abgestellt war und entwendeten aus dem Pkw eine Einkaufstasche, in der sich u.a. Kleidung und ein Ladekabel befanden. Weiterhin stahlen die Täter eine Anhängerkupplung aus dem Kofferraum des Pkw. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - nach Drogenkontrolle in Justizvollzugsanstalt

Im Rahmen einer Drogenkontrolle am frühen Abend des 20.07.20 im Clamartpark, wurde bei einem 35-Jährigen ein weißes Pulver gefunden (vermutlich handelt es sich um Speed) sowie u.a. eine Sturmhaube. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er eine mehrmonatige Freiheitsstrafe "absitzen" muss.

Lüneburg - betrunken verunfallt - Zeugen helfen Fahrradfahrer

Am 20.07.20, gegen 22.10 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße Blümchensaal in Richtung Konrad-Adenauer-Straße und prallte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW. Der Radfahrer stürzte verletzt auf die Fahrbahn. An dem VW war durch den Aufprall u.a. die Heckscheibe zerborsten. Mehrere Zeugen eilten herbei um dem Fahrradfahrer zu helfen. Dieser rappelte sich auf und versuchte zunächst zu flüchten, wurde jedoch aufgehalten. Wie sich herausstellte, stand der Fahrradfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden bei dem 37-Jährigen Drogen aufgefunden; diese wurden sichergestellt.

Scharnebeck - Unbekannte randalieren am Vorhafen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter auf einer eingezäunten Grünfläche an Unteren Vorhafen einbetonierte Holzbänke und einen Holztisch aus der jeweiligen Verankerung gerissen und beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad aus Garage gestohlen

Ein schwarzes Trekkingfahrrad der Marke Rabeneick haben unbekannte Täter am 21.07.20, zwischen 08.30 und 10.30 Uhr, aus einer Garage in der Adolf-Reichwein-Straße gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Embsen - Großbrand an der IGS - Brandursache steht fest: Technischer Defekt

Wie von hier berichtet, brannte in den frühen Morgenstunden des 07.07.20 ein Zwischentrakt an der IGS in der Bahnhofstraße aufgrund zunächst ungeklärter Ursache komplett ab. Mittlerweile steht fest, dass der Auslöser des Brandes ein technischer Defekt bzw. ein Kurzschluss war. Brandursachenermittler aus Lüneburg hatten mit Unterstützung eines Sachverständigen für Brandsachen vom Landeskriminalamt Niedersachsen den Brandort in der 29. Kalenderwoche noch einmal aufgesucht. Als mögliche Ursachen für den Kurzschluss kommen unter Umständen beschädigte Stromkabel (z.B. durch Mäuse angenagt, die sich seit März ungestört unter dem Dach einnisten konnten) oder Regenwasser in Frage, welches sich auf dem Flachdach staute und in das Innere eingedrungen ist.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg OT. Splietau - Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Am Montagmorgen, den 20.07.2020, kontrollierte die Polizei einen 47-jährigen Fahrer in der Straße Splietauer Ring. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer seinen PKW unter dem Einfluss von Drogen geführt hat und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden während einer Durchsuchung weitere Drogen bei dem 47-Jährigen aufgefunden und sichergestellt. Es wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Göhrde - Alleinbeteiligt verunfallt - Beifahrer wird leicht verletzt

Am Montagmorgen, den 20.07.2020, kam ein LKW mit Anhänger gegen 11:45 Uhr auf der Bundesstraße 216, aus noch ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Straßenbaum. Das Gespann war nicht mehr fahrbereit und der 53-jährige Beifahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Lüchow - Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Unfallverursacherin ermittelt

Eine zunächst unbekannte Frau fuhr mit ihrem Pkw Fiat am Montagnachmittag, den 20.07.2020, gegen 15:45 Uhr, rückwärts gegen ein Verkehrszeichen in der Mauerstraße, Ecke Theodor-Körner-Straße. Die Fahrerin des Fiat versuchte zunächst das Verkehrszeichen wieder aufzustellen, was ihr allerdings misslang. Anschließende entfernte sie sich vom Verkehrsunfallort und wurde dabei durch eine Zeugin beobachtet. Die 45-jährige Unfallverursacherin konnte anschließend an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Es wurden Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Prezelle - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstagvormittag, den 21.07.2020, kontrollierte die Polizei den 61-jährigen Fahrer eines PKW der Marke VW. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 61-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde in Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Uelzen

Bad Bevensen - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, den 20.07.2020, wurde einer Verkäuferin, welche in einem Fachgeschäft, in der Medinger Straße arbeitet, die Geldbörse entwendet. Die Verkäuferin wurde durch einen unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt. Ein zweiter unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete die Geldbörse. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag gegen 14:45 Uhr. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: - männlich - ca. 160 cm groß, - schlank, - Mitte 20 bis 30 Jahre alt, - schwarze, kurze und gepflegte Haare, - bekleidet mit Jeanshose und schwarzer Lederjacke, mit auffälliger weißer Beschriftung (große Buchstaben, zum Teil in unterschiedlichen Größen) auf dem Rücken.

2. Täter: - Männlich, - ca. 160 cm groß, - schlank, - Mitte 20 bis 30 alt, - schwarze, kurze und gepflegte Haare - bekleidet mit Jeanshose und schwarzer Lederjacke ohne Beschriftung.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bevensen, Tel.: (05821) 97655-0, entgegen.

Uelzen - Einbrüche im Stadtgebiet Uelzen

Ein unbekannter Täter brach zwischen Donnerstag, den 16.07.2020, 08:00 Uhr, und Montag, den 20.07.2020, 08:00 Uhr, in einen Kindergarten und in eine Beratungsstelle in der Tivolistraße ein. Es konnten u.a. ein Notebook, ein Mobiltelefon und Bargeld entwendet werden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: (0581) 930-0, entgegen.

Uelzen - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Montagnachmittag, den 20.07.2020, gegen 15:45 Uhr, belästigte ein alkoholisierter 45-Jähriger Uelzener mehrere Passanten im Bereich des Marktcenters Uelzen, Veerßer Straße. Durch die alarmierten Polizeibeamten wird dem Verursacher ein Platzverweis ausgesprochen. Dem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach und schlug im weiteren Verlauf in Richtung der Polizeibeamten. Diese konnten den Schlag abwehren. Der 45-jährige Verursacher wurde in Polizeigewahrsam genommen. Er hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

Uelzen - Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl - Tatverdächtige gestellt!

Am Dienstagvormittag, den 21.07.2020, wurden drei männliche Personen bei einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Fischerhofstraße beobachtet. Beim Erblicken der alarmierten Polizeibeamten entfernten sich die drei Tatverdächtigen zunächst fußläufig. Sie konnten aber durch die Polizeibeamten festgehalten werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer im Alter von 38 bis 64 Jahren mit polnischer Staatsangehörigkeit. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die Tatverdächtigen ein.

Suderburg - Feuerlöscher auf Sportplatz entleert

Im Zeitraum von Samstag, den 18.07.2020, 09:00 Uhr auf Sonntag, den 19.07.2020, 09:00 Uhr, nahm ein unbekannter Täter einen Feuerlöscher aus dem Keller des Sportzentrums, in der Straße Gänsekamp, an sich und entleerte diesen anschließend auf dem dortigen Sportplatz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Suderburg, (05826) 95897-0, entgegen.

