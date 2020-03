Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in Festsaal

Zeugen gesucht

Voerde (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 09.00 Uhr, drangen Unbekannte nach Einschlagen einer Glastür in einen Festsaal an der Hinderburgstraße.

Sie stahlen unter anderem zwei PC`s, mehrere Flaschen mit diversen Spirituosen und eine Musikanlage der Marke Yamaha. Außerdem zerstörten sie unter anderem zwei Flachbildschirme und Glastüren zweier Kühlschränke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

