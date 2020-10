Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Papierpresse auf Firmengelände: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Am gestrigen Mittwochabend gegen 22 Uhr alarmierte die Feuerwehr die Kasseler Polizei wegen des Brandes einer Papierpresse auf dem Gelände einer Firma in der Yorckstraße. Wie die am Brandort eingesetzte Streife des zuständigen Polizeireviers Ost berichtet, stand die Papierpresse hinter einem Gebäude in einem überdachten Bereich und wurde im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr gelöscht. Bei den ersten polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache haben sich keine Anhaltspunkte für eine Brandstiftung ergeben, wohingegen ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen wird. Der Schaden an dem Gerät wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

