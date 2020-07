Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim- BAB 6: Fahrzeugfahrer flüchtet auf BAB 6 vor Kontrolle 1. Pressemeldung

Sinsheim- BAB 6 (ots)

Derzeit ist die AS Sinsheim Steinsfurt in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Hintergrund ist ein Polizeieinsatz. Um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen flüchtete ein Fahrzeugführer auf der BAB 6. Dieser konnte nach einer kurzen Verfolgung an der AS Sinsheim-Steinsfurt gestellt werden. Der Einsatz läuft derzeit noch.

