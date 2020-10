Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin erfasst Jogger und flüchtet: Polizei erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Schwere Beinverletzungen erlitt ein 47-jähriger Jogger, der am Dienstagabend in der Kasseler Innenstadt beim Überqueren der grünen Fußgängerampel von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde. Die Autofahrerin war nach dem Unfall zunächst ausgestiegen, hatte sich aber wenige Augenblicke später wieder in ihr Fahrzeug gesetzt und war davongefahren. Den Verletzten brachte ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus, das er inzwischen nach einer stationären Behandlung wieder verlassen konnte. Die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Verursacherin geben können.

Wie die an der Unfallstelle an der Kreuzung Du-Ry-Straße/ Steinweg eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatte sich der Unfall gegen 19:20 Uhr ereignet. Nach Angaben des Joggers kam er aus der Mittelgasse und wollte an der grünen Fußgängerampel den Steinweg in Richtung Staatstheater überqueren. Hierbei erfasste der aus der Du-Ry-Straße kommende Pkw, der nach links in der Steinweg abbog, den 47-Jährigen und überrollte seine Beine. Die Autofahrerin stieg zunächst aus und erkundigte sich bei dem Jogger, wie es ihm geht. Nachdem zwei Zeugen dem Verletzten zur Hilfe geeilt waren, gab die Frau vor, die Unfallstelle räumen zu wollen und stieg in ihr Fahrzeug. Anschließend fuhr sie davon und kehrte nicht mehr zurück. Der Jogger und die Zeugen beschrieben den Polizisten eine 50 bis 60 Jahre alte und etwa 1,65 Meter große Frau mit molliger Figur, die einer Brille trug und kurze rote Haare hatte. Sie soll mit einer blauen Jeans und einem roten geringelten Pullover bekleidet gewesen sein. Der Pkw habe die Größe einer Limousine gehabt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

