Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 05. März 2020, kam es zwischen 12.05 und 13.05 Uhr auf einem Parkplatz am Rathausweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen grauen Mazda 5, der dort abgestellt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Schadens zu kümmern.

Emstek - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 11. März 2020, kam es um 08.30 Uhr auf der B213 zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Transporter-Fahrer aus Garrel befuhr die Bundesstraße in Richtung Ahlhorn und musste verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte ein 26-jähriger Transporter-Fahrer aus Friesoythe zu spät und fuhr auf das Heck auf. Beide Männer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

