Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zivilfahnder entdecken mit Haftbefehlen gesuchten Mann an Haltestelle

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Einen gleich mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Mann entdeckten Zivilfahnder der Operativen Einheit der Kasseler Polizei am gestrigen Donnerstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, als sie an der Haltestelle "Holländischer Platz" vorbeifuhren. Für den 31-Jährigen, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, klickten kurz darauf die Handschellen. Gegen den hinreichend amtsbekannten Mann lagen insgesamt vier Haftbefehle wegen verschiedener Eigentumsdelikte vor. Die Zivilfahnder brachten ihn aus diesem Grund anschließend zur Verbüßung von 683 Tagen Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kassel.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell