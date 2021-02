Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Kreuzungsunfall fordert rund 15.000 Euro Schaden (31.01.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag an der Kreuzung der Ernst-Haller-Straße mit der Achauerstraße ereignet hat. Ein 40-Jähriger war gegen 09:30 Uhr mit einem VW Golf auf der Achauerstraße unterwegs und wollte von dort nach links auf die bevorrechtigte Ernst-Haller-Straße abbiegen. Hierbei übersah der Mann einen Golf Kombi, dessen 36-jährige Fahrerin auf der Ernst-Haller-Straße in Richtung Stadtmitte fuhr. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos wurde der Golf der 36-Jährigen abgewiesen, kam von der Fahrbahn ab und prallte im Bereich einer Bäckerei gegen ein Verkehrszeichen sowie gegen eine dort befindliche Treppe. Beide Unfallbeteiligten hatten Glück und blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich später um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Golfs der 36-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell