Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) An mehreren Lastwagen Reifen zerstochen (01.02.2021)

Blumberg (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr bis Montag, 3 Uhr, in der Tevesstraße an mehreren Lastwagen Sachbeschädigungen begangen. Die Täter zerstachen an sechs Sattelzugmaschinen mehrere Reifen und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Laster standen auf einem Parkplatz, der zu einem Textilwarenmarkt gehört. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

