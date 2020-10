Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Aufzug und Kundgebung zum Thema "Ja zur Citybahn Wiesbaden"

Wiesbaden (ots)

Am Sonntag, 25.10.2020 wurden unter dem Motto "Ja zur Citybahn Wiesbaden" zwei Veranstaltungen in Wiesbaden durchgeführt. Seitens der Organisatoren "CyClists4Future" und der Bürgerinitiative "Bürger Pro Citybahn" begann zuerst um 13:00 Uhr ein Aufzug von 60 Teilnehmern mit dem Fahrrad vom Hauptbahnhof Mainz nach Wiesbaden. Am Wiesbadener Hauptbahnhof vereinigten sich die Radfahrer nahtlos mit den Teilnehmern der Veranstaltung "Pro Citybahn"; es kam zu einer gemeinsamen Auftaktkundgebung. Anschließend kam es zum Aufzug mit Bildung einer Menschenkette vom Hauptbahnhof bis zur Kreuzung Rheinstraße / Schwalbacher Straße. Hieran nahmen etwa 450 Personen teil. Es kam zu kurzfristigen Sperrungen auf dem 1. Ring in Höhe Hauptbahnhof und auf der Bahnhofstraße / Rheinstraße und Schwalbacher Straße. An der Abschlusskundgebung auf dem Luisenplatz beteiligten sich noch 250 Versammlungsteilnehmer. Um 16:45 Uhr wurde die Veranstaltung durch die Organisatoren für beendet erklärt. Die Aufzüge und Kundgebungen verliefen unter Einhaltung der Hygienevorschriften friedlich. Die Polizei wurde nur bei den Verkehrsmaßnahmen tätig.

