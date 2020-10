Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Zeugenaufruf 73-jähriger Frau wird bei Handtaschenraub verletzt. Zeit: Montag, 12.10.2020, 16:45 Uhr Ort: Wiesbaden, Schönbergstraße

Die 73-jährige Geschädigte war zu Fuß auf dem Nachhauseweg nachdem sie zuvor mit dem Bus bis zur Haltestelle Helmholtzstraße gefahren war. Nachdem sie den Bus verlassen hatte begab sie sich zu einem Fußweg der parallel zur Schönbergstraße verläuft. Plötzlich spürte sie, dass von hinten an ihrer Handtasche gerissen wurde. Sie trug die Tasche über der Schulter. Zwischen der Frau und dem Täter kam es zu einem Gerangel um die Tasche wobei die Frau zu Boden stürzte und sich am Kopf verletzte. Der Täter flüchte mit der Tasche über die Schönbergstraße in Richtung Flachstraße. Die Geschädigte ging zum nächsten Haus von wo aus die Polizei verständigt wurde. Täterbeschreibung: männlich, schmale Statur, ca. 170cm groß, dunkle Haare, dunkelgraues Oberteil Bei dem Diebesgut handelte es sich um eine größere, graue Shoppingledertasche mit div. Papieren und Bargeld. Eine sofort ausgelöste Fahndung verlief negativ. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Wiesbaden in Verbindung (0611 345-2140, 3. Polizeirevier).

