Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Auto prallt gegen Mauer - Fahrerin verletzt

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Gestern Vormittag verletzt sich eine 21-jährige Autofahrerin in der Gaustraße beim Aufprall gegen eine Gebäudewand. Die Wormserin befährt die Arndtstraße, verliert beim Einfahren in die Gaustraße infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Beim frontalen Aufprall gegen eine Garagenmauer verletzt sich die Fahrerin leicht und wird zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Am PKW entsteht Totalschaden. Die Straße muss wegen auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell