Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - 30-Jähriger bei Unfall verletzt

Worms

Gestern Abend, kurz vor 20 Uhr wurde ein 30-jähriger Wormser bei einem Verkehrsunfall in Herrnsheim leicht verletzt. An der Einmündung Am Krankenhaus zur Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße missachtete eine 67-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des in Richtung Leiselheim fahrenden PKW, wodurch es zum Unfall kam. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro beziffert. Die Fahrbahn musste wegen auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden.

