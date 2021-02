Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Raubüberfall auf Supermarkt

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:30 Uhr wird ein Supermarkt in der Gaustraße überfallen und ausgeraubt. Ein maskierter Täter betritt mit einer schwarzen Pistole bewaffnet den Markt und begibt sich direkt zu einer Mitarbeiterin, die an den Regalen beschäftigt ist. Als diese seiner Geldforderung nicht nachkommt, geht er zur Kasse und bedroht die Kassiererin. Unter Vorhalt der Pistole weist er die 28-Jährige an, das Geld aus der Kasse in einen Stoffbeutel des Netto-Marktes zu packen. Der Täter nimmt den geldgefüllten Beutel und fordert die Kassiererin auf, ihn mit nach draußen zu begleiten. Vor dem Haupteingang stolpert und stürzt der Täter, woraufhin die Mitarbeiterin die Situation nutzt und zurück in den Markt läuft. Der Täter flüchtet schließlich über den rückwärtigen Bereich des Marktes in Richtung Mörschstraße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zu seiner Ergreifung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,85m groß, 25-35 Jahre alt, schlank, schwarze Haare, dunkle Augen, sprach hochdeutsch. Er trug folgende Kleidung: Dunkle Strickjacke, schwarze Wollmütze, schwarze Gesichtsmaske, schwarze Schuhe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

