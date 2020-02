Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch bei der SG Thaleischweiler mit Brandlegung

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Sonntag, 18:00 Uhr, bis Montag, 18:30 Uhr, an einem Nebengebäude des Sportheims das Garagentor und eine Metalltür auf. Die Täter gingen hierbei brachial vor. Im Inneren wurde ein Feuer gelegt, welches das Nebengebäude nach erster Einschätzung nur gering in Mitleidenschaft gezogen hat. Allerdings ist der gesamte Innenraum mit Ruß beschmutzt und diverse dort gelagerte Gegenstände und Werkzeuge wurden durch das Feuer beschädigt. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit ebenso wenig fest, wie die Höhe des Sachschadens. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailkipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

