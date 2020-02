Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruch

Zweibrücken (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Samstag, 22.02.2020 zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr, während der Abwesenheit der Wohnungsinhaberin die Eingangstür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Etzelweg aufzuhebeln, scheiterte aber an der guten Türsicherung. Zwei Tage später (24.02.2020) zwischen 23:00 und 23:30 Uhr nahm die Wohnungsinhaberin verdächtige Geräusche an ihrer Wohnungseingangstür wahr. Es ist nicht auszuschließen, dass zu der Zeit erneut jemand versuchte, in ihre Wohnung zu gelangen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken hat die Ermittlungen aufgenommen. | pizw

