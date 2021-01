Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Exhibitionistische Handlungen

Offenburg (ots)

Die Polizei fahndet aktuell intensiv nach einem unbekannten Mann, welcher am Montag gegen 7:50 Uhr in der Platanenallee exhibitionistische Handlungen vor einer 69-Jährigen, einer 17-Jährigen und einer 6-Jährigen ausgeführt hat. Der Täter ist schätzungsweise 20 Jahre alt, zirka 190 cm groß, mit schlanker Statur, braunen Haaren und trug eine blaue Jeans sowie eine Jacke mit Pelzbesatz an der Kapuze. Die Polizei weißt explizit darauf hin, dass die unmittelbare Verständigung der Polizei enorm hilfreich bei der Aufklärung solcher Straftaten ist. Bitte kontaktieren Sie sofort den Notruf unter der Telefonnummer: 110, wenn Sie Opfer oder Zeuge einer solchen Straftat werden. Ein Zusammenhang zu bisherigen Taten wird derzeit geprüft.

/nb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell