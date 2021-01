Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels- Mehrere Einbrüche, gibt es Zeugen?

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag kam es in der Hebelstraße und in der Scheffelstraße zu mehreren Kellereinbrüchen. Ein bislang unbekannter Täter hat sich hierbei zu diversen Anwesen gewaltsam Zutritt verschafft - bislang sind den Ermittlern acht Objekte bekannt, in die eingebrochen wurde oder es zumindest versucht wurde. In der Hälfte der Fälle scheiterte das Eindringen in die auserkorenen Gebäude und der Einbrecher musste überwiegend ohne Beute von dannen ziehen. Aus einem Kellerverschlag in der Scheffelstraße gelang es dem Eindringling allerdings, eine Bohrmaschine zu stehlen. Aus einem weiteren Kellerraum in der Hebelstraße entwendete der Unbekannte ein Mountainbike der Marke "Canyon" im Wert von über 3.000 Euro. Der verursache Sachschaden lässt sich in der Summe noch nicht beziffern. Wer im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

