Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer übersehen

AhausAhaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 47-Jähriger am Freitag in Ahaus. Der Radfahrer aus Ahaus war gegen 21.00 Uhr im Kreisverkehr Heeker Straße / Rottweg / Windhuk unterwegs, als ein 24-Jähriger seinen Weg kreuzte. Der ebenfalls aus Ahaus kommende Autofahrer befuhr die Heeker Straße aus Richtung Heek kommend in Richtung Bahnhofstraße und übersah den Radfahrer. Dieser stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 1.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell