Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: BAB A31/Legden - Stein beschädigt Auto auf der Autobahn 31

BAB A31/LegdenBAB A31/Legden (ots)

Auf die Windschutzscheibe des Autos eines 27-Jährigen traf in der Nacht zum Freitag bei gut 120 km/h ein Stein etwa vom Durchmesser eines Zwei-Euro-Stücks. Der Marler war gegen 00.20 Uhr auf der Bundesautobahn 31 aus Richtung Emden kommend in Richtung Oberhausen unterwegs, als die Scheibe riss. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer hatte zuvor mittels Lichthupe Signal gegeben. Der Marler deutete das als Warnung und verringerte seine Geschwindigkeit. Auf einer Brücke seien zwei Personen umhergelaufen, dann habe es geknallt, gab der Autofahrer an. Die Unbekannten haben sich nach derzeitigen Erkenntnissen in der Bauerschaft Beikelort auf der Brücke des Napoleonswegs zwischen den Anschlussstellen Legden/Ahaus und Gescher/Coesfeld aufgehalten. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei Münster bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

