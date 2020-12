Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fußgängerin auf Parkplatz übersehen

BorkenBorken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 75-Jährige am Donnerstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Die Borkenerin befand sich gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Heidener Straße, als eine 76-jährige Borkenerin dort mit ihrem Wagen in eine Parkreihe abbog und die Fußgängerin übersah. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell