Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Hoher Sachschaden bei Unfall

BocholtBocholt (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro hat ein Autofahrer am Mittwoch in Bocholt verursacht. Der 57-Jährige war gegen 22.30 Uhr auf der B67 aus Richtung Isselburg kommend unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Wegweisertafel und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Der Bocholter entfernte sich von der Unfallstelle und verständigte erst am Folgetag die Polizei. Der Fahrer erklärte dies damit, sich im Schockzustand befunden zu haben.

