Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Situation falsch eingeschätzt - Fahrzeuge kollidieren

LegdenLegden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 70-Jährige am Donnerstagnachmittag in Legden erlitten. Die Ahauserin war gegen 15.50 Uhr auf der Landesstraße 570 aus Richtung Schöppingen kommend in Richtung Ahaus unterwegs, als ein Traktorgespann eines 24-Jährigen ihren Weg kreuzte. Der Ochtruper wollte aus dem "Ochsenweg" nach links auf die Landesstraße abbiegen. Vor der Autofahrerin fuhr ein 56-jähriger Ahauser. Auch dieser war mit einem Traktorgespann unterwegs. Er wollte nach rechts in den "Ochsenweg" abbiegen. In der Annahme, dass die Autofahrerin hinter dem Abbiegenden bleiben würde, fuhr der Ochtruper los. Diese hatte jedoch bereits zum Überholen angesetzt. Es kam zur Kollision. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 5.000 Euro.

