Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen beschäftigen die Polizei

GronauGronau (ots)

Zu zwei Einsätzen mit Drogen ist es am Donnerstagnachmittag und am frühen Freitagmorgen in Gronau gekommen. Gegen 16.50 Uhr ist ein 24-Jähriger mit einer geringen Menge Marihuana als Beifahrer über den Grenzübergang Glanebrug eingereist. Der Schmuggler sowie auch der 30-Jährige Fahrer sehen sich nun einem Strafverfahren gegenüber. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. In der Nacht hielten Polizeibeamte einen 20-Jährigen in Epe auf dem Alfertring an. Drogen habe er vor kurzer Zeit konsumiert, gab der Autofahrer an. Es folgte eine Blutentnahme, um den Missbrauch der verbotenen Substanz exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten und leiteten ein Strafverfahren ein.

