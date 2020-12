Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ermittlungserfolg

AhausAhaus (ots)

Die akribische Ermittlungsarbeit hat sich gelohnt. Die Polizei konnte jetzt zwei mutmaßliche Täter dingfest machen, die für Einbrüche in Ahaus und Legden in Frage kommen. In der Nacht zum 20. Januar dieses Jahres entwendeten Unbekannte in Ahaus-Wüllen 89 Werkzeugmaschinen der Marke Stihl. In der gleichen Nacht schlugen Täter in Legden zu. Dort entwendeten sie einen Mercedes Sprinter. Auch hier stahlen die Einbrecher Werkzeuge. Das entwendete Fahrzeug wurde wenig später in den Niederlanden aufgefunden, selbstverständlich ohne die Beute. Nun konnten die Taten zwei niederländischen Staatsbürgern, einem 19-Jährigen und einem 28-Jährigen, nachgewiesen werden. Die Einbrecher werden auch für Taten in Lingen und Meppen verantwortlich gemacht. Die Ermittlungen im Rahmen des Strafverfahrens dauern an.

Verlinkungen zu den Ursprungsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4497386 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4497392

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell