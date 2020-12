Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Pedelec und Rasenmäher erbeutet

RaesfeldRaesfeld (ots)

Ein Elektrofahrrad und einen Akku-Rasenmäher der Marke Viking haben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Raesfeld gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Täter sich Zugang zu einer verschlossenen Garage verschafft. Das Geschehen spielte sich auf einem Grundstück an der Straße "Freier Pättken" ab. Bei dem gestohlenen blauen Pedelec handelt es sich um das Modell CEB 800 City des Herstellers Velo de Ville. Wie die Täter in die Garage gelangt sind, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

