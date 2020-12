Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Raub vor Bankgebäude

DelbrückDelbrück (ots)

(mb) Vor einem Bankgebäude an der Thülecke hat ein unbekannter Täter am Freitagmorgen (04.12.2020) versucht, einem Mann eine Tasche zu entreißen.

Ein 58-Jähriger verließ das Bankgebäude gegen 08.22 Uhr und ging zu seinem Auto. Am Fahrzeug rempelte ihn ein junger Mann an und griff nach der Tasche, die das Opfer in einer Hand trug. Der 58-Jährige konnte die Tasche zurückhalten und zeigte sich wehrhaft. Der Täter flüchtete ohne Beute in Richtung Parkplatz Wiemenkamp. An einer Hausecke wartete ein mutmaßlicher Komplize. Die beiden stiegen in einen blauen Kombi, vermutlich Renault Kangoo, und fuhren in Richtung B64 davon.

Der Tatverdächtige soll 16 bis 18 Jahre alt, 168 bis 170 cm groß von schmächtiger Statur sein. Er trug einen dunklen Mund-Nase-Schutz und war bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze oder Fellkragen sowie einer Jeanshose. Sein Komplize war auch sehr jung, etwa 180 cm groß, schlank und trug eine dunkle Jacke und eine graue Hose.

Sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen und das mutmaßliche Täterfahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

