Polizei Paderborn

POL-PB: B1-Geisterfahrer stellt sich nach Fahrerflucht

SalzkottenSalzkotten (ots)

(mb) Wegen eines Falschfahrers auf der B1 kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Der mutmaßliche Geisterfahrer flüchtete zunächst, rief aber später selbst die Polizei.

Gegen 12.15 Uhr fuhr eine 48-jährige VW-Caddy-Fahrerin auf der linken Spur der B1 von Paderborn in Richtung L776. Neben ihr fuhr auf dem rechten Fahrstreifen ein Sattelzug, der von einem 61-Jährigen gesteuert wurde. Im Bereich der Abfahrt nach Salzkotten kam ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Die Caddyfahrerin bremste und wich nach rechts aus, wo es zur seitlichen Kollision mit dem Sattelzug kam. Der Falschfahrer, ebenfalls mit einem VW-Caddy unterwegs bremste, wendete auf der B1 und entfernte sich über die L776 in Richtung A44. Am Lkw und Caddy entstanden leichte Sachschäden. Verletzt wurde niemand. Das Kennzeichen des Flüchtenden hatten sich die Unfallbeteiligten gemerkt. Die Polizei ermittelte den Fahrzeughalter, der wiederum den flüchtigen Fahrer telefonisch erreichte und ihn aufforderte den nächsten Autobahnparkplatz anzufahren. Der Caddy-Fahrer meldete sich vom Parkplatz Hövelsenne an der A33. Dort traf in eine Polizeistreife an. Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

