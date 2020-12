Polizei Paderborn

POL-PB: Verdacht eines Tötungsdelikts bestätigt

PaderbornPaderborn (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Paderborn

(mb) Nach dem Leichenfund in einer Wohnung an der Fürstenbergstraße ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines Tötungsdeliktes zum Nachteil eines 89-jährigen Mannes. Im Tatverdacht steht dessen 84-jährige Ehefrau.

Laut den Ermittlungsergebnissen und den vorläufigen Untersuchungsergebnissen der am Vormittag erfolgten Obduktion des Opfers hat sich der Verdacht eines gewaltsamen Todes bestätigt.

Die Seniorin hat eine Tathandlung in der gemeinsamen Wohnung am Dienstag eingeräumt. Sie hatte sich anschließend bei einem Verwandten gemeldet, der die Frau und den getöteten Mann in der Wohnung fand und den Rettungsdienst sowie die Polizei gegen 17.15 Uhr informierte.

Noch am Dienstagabend wurde die 84-Jährige ärztlich untersucht und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Unterbringung in der Klinik wurde am Mittwochnachmittag richterlich bestätigt und dauert weiter an.

Nach der Obduktion des Leichnams gehen die Rechtsmediziner davon aus, dass eine Stichverletzung mit einem spitzen Gegenstand todesursächlich war. Ein mutmaßliches Tatwerkzeug wurde am Tatort aufgefunden und sichergestellt.

Die Aufklärung der weiteren Todesumstände ist Bestandteil des laufenden Ermittlungsverfahrens, das von der Paderborner Staatsanwaltschaft eingeleitet wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell