Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht - erheblicher Sachschaden an geparktem Pkw

Bild-Infos

Download

Bad Driburg (ots)

Am 24.09.2020 stellte ein Autofahrer in Bad Driburg an seinem geparkten Auto einen Sachschaden, der auf mehr als 8.000 Euro geschätzt wird, fest. Der graue Ford Kuga wurde am Mittwoch, 23.09.2020, gegen 20 Uhr, in der Widostraße am rechten Straßenrand in Fahrtrichtung Elmarstraße geparkt. Am Donnerstag, 24.09.2020, 07:30 Uhr, stellte der Besitzer fest, dass die vordere und hintere Achse auf der linken Fahrzeugseite stark verzogen ist. Nun wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell