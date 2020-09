Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer schwer verletzt durch Zusammenstoß mit Auto

Steinheim (ots)

In Steinheim kam es am Mittwoch, 23.09.2020, auf der Straße "Am Kuhkamp" zu einer Kollision zwischen einem Pedelec und einem Auto, wodurch sich der Pedelec-Fahrer schwer verletzte. Gegen 15:10 Uhr fuhr ein Nissan-Fahrer sein Fahrzeug rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt. Auf der Straße fuhr ein Fahrradfahrer, der vom Heck des Nissan erfasst wurde und dabei zu Boden stürzte. Der Radfahrer, der bei dem Unfall keinen Helm trug, wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht und verblieb dort stationär. An dem Rad und an dem Auto entstand durch den Unfall insgesamt ein Sachschaden von rund 800 Euro. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell