Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mit gefälschtem Ausweis auf Arbeitssuche: Chinesischer Koch gibt sich als Slowake aus

A93 / Kiefersfelden (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntag (14. Juni) bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn einen chinesischen Staatsangehörigen gestoppt. Er hatte versucht, mit gefälschten slowakischen Dokumenten nach Deutschland zu gelangen.

An der Grenzkontrollstelle nahe Kiefersfelden trafen die Bundespolizisten in einem in Österreich zugelassenen Bus auf einen Mann, der sich als Slowake ausgab. Hierzu wies er sich mit einer slowakischen Identitätskarte aus. Den Beamten fiel sofort auf, dass mit diesem Dokument etwas nicht in Ordnung war. Der 47-Jährige wurde wegen des Verdachts der Urkundenfälschung festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten einen weiteren gefälschten Ausweis.

In der Rosenheimer Dienststelle gestand der Mann, der ursprünglich aus China stammt, die Dokumente für seine Arbeitssuche als Koch zu nutzen. Die Bundespolizei zeigte den Asiaten wegen Urkundenfälschung, Verschaffens falscher amtlicher Ausweise und versuchter unerlaubter Einreise an. Mit den Strafanzeigen im Gepäck musste er das Land nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

