Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Körperverletzung, tätlicher Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Polizeibeamter durch Biss verletzt

Nürnberg (ots)

In der Sonntagnacht (14. Juni) hat sich ein junger Mann in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof Nürnberg gegenüber dem dortigen Personal aggressiv verhalten. Dies teilten Gäste des Restaurants der Bundespolizeiinspektion Nürnberg telefonisch mit. Die Beamten der Bundespolizei trafen den erheblich Alkoholisierten in der Bahnhofshalle an und forderten ihn auf, sich auszuweisen. Aufgrund der Alkoholisierung und des aggressiven Verhaltens war jedoch die Identitätsfeststellung vor Ort nicht möglich. Für den Weg zur Dienststelle wurden dem Mann Handschellen angelegt. Gegen die Mitnahme wehrte sich der 22-Jährige, indem er mit seinen Westernstiefeln nach den Beamten trat. Weiterhin betitelte er sie lautstark als Nazis. Aufgrund seiner Gegenwehr mussten dem Renitenten auch die Beine gefesselt werden. Sechs Beamte trugen ihn schließlich zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung biss der Amerikaner einem Polizeibeamten ins Bein. Der Polizeibeamte wurde zur Versorgung der blutenden Bisswunde in eine Nürnberger Klinik eingeliefert und ist derzeit nicht dienstfähig. Die US-Militärpolizei aus Vilseck holte den Militärangehörigen anschließend bei der Bundespolizei ab.

Die Bundespolizei ermittelt gegen den Gewalttäter wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung. Die Ahndung der Taten unterliegt der US-Militärgerichtsbarkeit.

Rückfragen bitte an:

Bernhard Turba

Bundespolizeiinspektion Nürnberg

Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg

Telefon: 0911 205551-105

E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit den Revieren in Augsburg,

Ingolstadt und Ansbach ist zuständig für die polizeiliche

Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der Anlagen der

Deutschen Bahn. Die Zuständigkeit umfasst 309 Bahnhöfe und

Haltepunkte sowie 1823 Streckenkilometer in Mittelfranken,

Nordschwaben, dem nördlichen Oberbayern und dem Landkreis Forchheim.

Dies entspricht etwa 23 Prozent der Fläche Bayerns.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell