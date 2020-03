Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Couch mit Zigaretten angeflammt

Baden-Baden (ots)

Eine brennende Zigarette war möglicherweise die Ursache, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden und der Polizei in der Nacht auf Montag zu einem Mehrfamilienhaus in der Scheffelstraße ausrücken mussten. Dort hatte sich kurz vor 2:30 Uhr Brand- und Schmorgeruch im Treppenhaus ausgebreitet. Nach derzeitigen Erkenntnissen kommen eine Bewohnerin sowie ein Besucher gemeinsam in Betracht, in ihrer Wohnung mit einer brennenden Zigarette fahrlässig eine Couch in Brand gesteckt zu haben. Die Wehrleute konnten den Brandherd schnell ausfindig machen und ablöschen. Ein Gebäudeschaden konnte so verhindert werden. Der Sachschaden an der Couch wird auf wenige Hundert Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Gegen das mutmaßlich stark unter Alkoholeinfluss stehende Paar wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

/wo

