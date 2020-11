Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Keine Straftat: Stolpersteine wurden nicht mutwillig beschädigt

KleveKleve (ots)

Anwohner hatten der Polizei im Oktober gemeldet, dass fünf sogenannte Stolpersteine auf der Markstraße in Kleve beschädigt worden waren. Es schien, als hätten Unbekannte die Gedenksteine mit einer zementartigen Flüssigkeit übergossen (siehe Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4739434). Der Staatsschutz in Krefeld ist nun jedoch zu dem Ermittlungsergebnis gekommen, dass es sich nicht um eine mutwillige Beschädigung der Stolpersteine gehandelt hat. Vielmehr habe starker Regen kurz nach der Verlegung der Steine den frischen Mörtel erweicht, so dass dieser auf der abschüssigen Straße verlaufen sei. Eine Straftat kann demnach ausgeschlossen werden. (cs)

