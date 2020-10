Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Stolpersteine beschädigt

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag, 15.10. bis Samstag, 17.10.2020, insgesamt 5 sogenannte Stolpersteine, Gedenksteine für die Opfer des NS-Regimes, mit offenbar angedickter weißer Farbe bzw. einer zementartigen Flüssigkeit übergossen. Die Steine waren erst am 10. Oktober auf der Marktstraße in Höhe der Hausnummer 24 eingesetzt worden. Der Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise dorthin unter Telefon 02151-6340, oder jede andere Polizeidienststelle. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell