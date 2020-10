Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Baucontainer aufgebrochen

Geldern (ots)

Unbekannte haben in der zurückliegenden Kalenderwoche einen Baucontainer aufgebrochen, der auf einer Baustelle neben dem Kaufland an der Bahnhofstraße abgestellt ist. Die Diebe erbeuteten Werkzeug sowie ein Baustellenradio. Hinweise an die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250. (SI)

