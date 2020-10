Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Waschstraße

Kleve (ots)

Unbekannte sind am letzten Wochenende, 17.10.-19.10.2020, in die Räumlichkeiten einer Waschstraße auf der Riswicker Straße eingedrungen. Hierzu hebelten sie zunächst ein Fenster zum Büro auf. Anschließend flexten sie einen Tresor auf, der sich im angrenzenden Pausenraum befand. Sie erbeuteten eine derzeit nicht exakt zu beziffernde Menge Bargeld. Firmenveranwortliche hatten die Waschanlage am Samstag gegen 18.00 Uhr verschlossen und den Einbruch gegen 07.00 Uhr entdeckt. Hinweise an die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040. (SI)

