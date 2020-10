Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnmobil ausgebrannt

53919 Weilerswist (ots)

Bislang Unbekannte haben am Sonntagmorgen (6 Uhr) ein Wohnmobil in der Bonner Straße in Brand gesetzt. Dieses stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand und ist komplett abgebrannt. Der Ermittlungen wegen Brandstiftung sind aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell