Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand eines Einfamilienhauses

53894 Mechernich (ots)

Am Freitagabend gegen 22.40 Uhr wurde ein Feuer in einem freistehenden Einfamilienhaus der Rettungsleitstelle gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die 34jährige Mutter mit ihren 5 Kindern bereits aus dem Haus gerettet und die Feuerwehr war bei den Löscharbeiten. Die Familie blieb unverletzt, das Feuer konnte schnell gelöscht werden, aber der Schaden ist erheblich, so dass die Familie anderweitig in einer Notunterkunft untergebracht werden muss. Die Brandursache ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt, weil das Feuer in der Küche ausgebrochen war und die 34Jährige zuvor in der Küche noch gebacken hatte und nach ihren Angaben der Herd "komisch" gerochen hatte. Der Sachschaden wird auf ca. 150000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell