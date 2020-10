Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener Radfahrer gestürzt

53894 Mechernich-Kommern (ots)

Ein Mechernicher (60) fuhr mit seinem E-Bike am Donnerstagabend (20 Uhr) einen Radweg in Richtung Mechernich an der Bundesstraße 477, als er zu Fall kam und stürzte. Er verletzte sich schwer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

