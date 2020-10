Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mehrere Verkehrszeichen gestohlen

Kleve-Reichswalde (ots)

Am Freitag (16. Oktober 2020) stellte eine Zeugin fest, dass unbekannte Täter an der Kreuzung der Straßen Engelsstraße/Auf dem Kamp Verkehrsschilder gestohlen hatten. Offenbar hatten die Diebe zunächst den Verkehrsmasten umgeknickt und dann die beiden daran befestigten Zeichen "Einfahrt verboten" und das Zusatzschild "Land- und Forstwirtschaft frei" entwendet. Am darauffolgenden Samstag (17. Oktober 2020) wurde der Polizei in der Nähe ein weiterer Diebstahl von Verkehrsschildern gemeldet. An der etwa 100 Meter vom ersten Tatort entfernten Kreuzung Grunewaldstraße/Engelsstraße fehlten plötzlich ein Stopp-Schild und das Straßennamen-Schild der Engelsstraße. Während das Stopp-Schild samt Halterung abgeschraubt wurde, trennten die Diebe das andere Schild augenscheinlich mit einem Winkelschleifer von der Halterung. Auch hier wurde der Mast zuvor umgeknickt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell