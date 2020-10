Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht-Mauerteil umgestürzt

Straelen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat sich vermutlich bereits am Wochende des Beginns der Herbstferien (08-12.10.2020) von einer Unfallstelle auf der Marienstraße entfernt. Er kollidierte dort aus bislang noch ungeklärter Ursache mit einer Begrenzungsmauer unmittelbar an der Zufahrt zum Lehrerparkplatz der dortigen Sekundarschule. Teile der Mauer sind dabei umgestürzt, so dass die Polizei davon ausgeht, dass das verursachende Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt sein muss. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250. (SI)

