Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unfallflucht

Mauer vermutlich durch Traktor beschädigt

Kerken-Nieukerk (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15. Oktober 2020) beschädigte vermutlich ein Traktorfahrer mit seinem Gespann die Grundstücksmauer eines Hauses an der Straße Winternam. Die Mauer an der Einfahrt befindet sich gegenüber der Einmündung zur Straße Treekerdyck. Eine Anwohnerin hatte am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr gehört, wie ein Traktor vom Treekerdyck kommend nach links in die Straße Winternam abbog und vernahm dabei einen lauten Knall. Vermutlich hatte der Traktorfahrer die Kurve zu weit genommen und dabei die Mauer touchiert. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fahrer oder weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02823 1250 zu melden. (cs)

