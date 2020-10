Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Mitsubishi Space Star beschädigt

Emmerich (ots)

Bereits am Mittwoch (14. Oktober 2020) zwischen 16:00 und 16:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen roten Mitsubishi Space Star, der auf dem Raiffeisenplatz in der Nähe einer Bankfiliale abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite in Form eines tiefen Kratzers von der hinteren Beifahrertür bis zum Kotflügel. Der Verursacher kam jedoch seinen Pflichten nicht nach und flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugeninweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

