Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall

22-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Straelen (ots)

Am Montag (19. Oktober 2020) gegen kurz vor 08:00 Uhr ereignete sich auf der Gartenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der junge Mann aus Straelen war mit seinem Fahrrad auf der Gartenstraße in Richtung Rathausstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Hans-Tenhaeff-Straße stieß er mit einer von rechts kommenden 51-jährigen Autofahrerin zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht. Die 51-Jährige aus Straelen blieb unverletzt, an ihrem Ford Fiesta entstand Sachschaden. (cs)

