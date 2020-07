Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: 27-Jähriger leicht verletzt; Renningen: Zigaretten gestohlen; Smartphone gestohlen

Rutesheim: 27-Jähriger leicht verletzt

Ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Donnerstag gegen 17:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Leonberger Straße in Rutesheim leicht verletzt. Der 27-Jährige wollte die Leonberger Straße auf Höhe der Beethovenstraße queren, als er von einem 51-Jährigen in seinem Opel vermutlich übersehen wurde. In der Folge kollidierte der 27-Jährige mit dem Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro.(sh)

Renningen: Zigaretten gestohlen

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag gegen 3:30 Uhr Zugang zu einer Tankstelle in der Leonberger Straße in Renningen. Anschließend nahmen einer der beiden im Verkaufsraum zwei Schubladen voll Zigaretten an sich und brachte diese nach draußen. Die Unbekannten flüchteten mit einem Pkw vom Tatort. Der Wert der Zigaretten wurde noch nicht abschließend beziffert. Die Täter trugen Kapuzenpullover und Stoffmasken. Bei dem Pkw handelte es sich um eine schwarze Limousine. Der Polizeiposten Renningen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07159 80450 entgegen.(sh)

Renningen: Smartphone gestohlen

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße in Renningen verschaffte sich am Donnerstag zwischen 13:40 Uhr und 13:55 Uhr ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem dort abgestellten Ford und nahm ein Smartphone und Zigarillos an sich. Zeugen können sich unter Tel. 07152 605 0 an das Polizeirevier Leonberg wenden.(sh)

